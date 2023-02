Het Dolle Bolle Bal wint waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad: ‘Carnaval is een feest voor iedereen’

SINT-OEDENRODE - De waarderingsprijs Meedoen in Meierijstad werd dinsdagmiddag uitgereikt aan het Dolle Bolle Bal in Sint-Oedenrode. Zij zetten zich in voor een carnavalsfeest voor mensen met een beperking. De uitreiking was een bijzonder slot van een bijzonder feest.

De ‘incognito’ wethouder Rik Compagne - met pruik en Papgat-sjaal - klom het podium op en overhandigde de prijs aan Carlo van Kessel, voorzitter van Stichting Jeugdcarnaval (SJC). Die was zichtbaar verrast: hij wist namelijk als enige dat ze de prijs kregen, maar was in de veronderstelling dat bestuurslid Bob Heijmans hem in ontvangst nam.

,,Het gebeurt niet vaak dat ik met m’n mond vol tanden sta”, begon hij zijn dankwoord. ,,Ik wil graag een groot applaus voor de gehele organisatie, want we doen dit met zijn allen. Zij werken al vijf dagen om hier mooie feesten neer te zetten.” Dat applaus volgt meteen. ,,Daarnaast ook dank voor Ed Steenbakkers die destijds met het idee kwam voor het Dolle Bolle Bal, en de mensen die het in 2013 de allereerste keer mee organiseerde.”



Inspireren en enthousiasmeren

Het is de zesde keer dat de waarderingsprijs wordt uitgereikt. De prijs is bedoeld voor organisaties, verenigingen, burgers of ondernemers die zich inzetten zodat iedere inwoner van Meierijstad mee kan doen. Ongeacht beperking, afkomst, geaardheid of religie. Hiermee hoopt de gemeente anderen te inspireren, enthousiasmeren en bewustwording te vergroten.

Quote Het hoort een feest te zijn voor iedereen, maar dat is niet vanzelf­spre­kend Carlo van Kessel, voorzitter SJC

Niet gek dus dat het Dolle Bolle Bal won. Het is een mooie erkenning voor het werk van de organisatie. ,,We willen laten zien dat hun inzet wordt gewaardeerd en dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan de inclusiviteit van de gemeente”, vertelt de wethouder.

Carnaval voor iedereen

Terecht, want het is een bijzonder evenement dat iedere editie mensen trekt. ,,We organiseren dit nu voor de elfde keer”, vertelt Van Kessel later. De organisatie vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan carnaval. ,,Het hoort een feest te zijn voor iedereen, maar dat is niet vanzelfsprekend. Hier is de toegang gratis en zijn er veel hapjes en drankjes.”

Het bal is voornamelijk bedoeld voor mensen met een beperking, maar in principe is iedereen welkom. Toegankelijkheid, dat is waar het om draait.Bij de meeste carnavalsfeesten zijn er veel prikkels en weinig voorzieningen voor mensen met een beperking. Daarom wordt er tijdens het Dolle Bolle Bal alles aan gedaan om het feest wel toegankelijk te maken voor iedereen. Het licht en geluid worden wat gedempt, er zijn minder lichtflitsen en er is een invalidentoilet aanwezig.

Een dolle boel

Toch betekent dit niet dat het een minder leuk feest is. Er was genoeg ruimte om te dansen of te zitten en zoals bij ieder carnavalsfeest zijn er polonaises waarbij iedereen kan aansluiten. Het grootste deel van de zaal deed dat dan ook. ,,Wel zorgen we dat het niet te druk wordt”, vertelt Van Kessel.

Prins Pim en adjudant Luuk kwamen op bezoek en jeugdprins Joris, prinses Aniek, adjudant Levi, hofdame Tessa, nar Tygo en de jeugdraad van elf waren er ook bij. Samen met de dj en acts van artiesten met een beperking zorgden zij voor een dolle boel.