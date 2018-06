Het Goed in Schijndel haalt 652.000 kilo op

Rechtlijni­ge stichter Boerdonkse zusterorde geëerd met eigen kunstwerk

16:00 BOERDONK - In de kloostertuin in Boerdonk wordt zondag 24 juni een kunstwerk onthuld ter herinnering aan Gerardus van Schijndel, de stichter van de Boerdonkse Zusterorde. Van Schijndel was pastoor in Boerdonk van 1896 tot aan zijn dood in 1923.