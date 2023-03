Het huishouden is net als het leven: soms heb je alles op orde, maar vaak is het ook een zooitje

Eropuit Nederland­se film centraal in filmcolle­ge van regisseur Martin Koolhoven

DEN BOSCH - De met zestien gouden kalveren bekroonde Filmmaker Martin Koolhoven vertelt in Koolhovens Keuze over zijn fascinatie voor films. Op 3 maart kijkt hij in de Verkadefabriek in Den Bosch naar zijn favoriete Nederlandse films.