Het Olland van Ingrid Derks: ‘Mensen van buiten die hier komen wonen, worden met open armen ontvangen’

Een bezige bij is ze. Ingrid Derks (36) is druk bezig met de laatste klusjes voor de Bonte Avond in gemeenschapshuis De Loop’r. ,,Vorig jaar hadden we de veertigste editie. In 2021 en ’22 ging het niet door vanwege corona. Toen was erg rustig en ach ja, dat had eigenlijk ook wel wat. ’t Was even wennen toen alles weer van start ging.”

Maar toch is stilzitten niets voor de energieke Derks. ,,Klopt, ik ben het liefst druk bezig. Het programma met alle deelnemers voor de Bonte Avond is gelukkig weer goed gevuld en we hopen dat de zaal met toeschouwers ook weer vol wordt. Maar dat weet je nu niet met corona en de griep.”

School is belangrijk voor het dorp

Ze is van alle markten thuis. ,,De kaartjes maak ik altijd zelf op en dan breng ik ze naar de drukker. En de flyers hebben we net opgehangen.” Onlangs heeft ze afscheid genomen met het bestuur van de Ollandse Dorpskapel; daar was ze secretaris. ,,Dat heb ik losgelaten, maar ik zit nog wel in de muziekcommissie. We zoeken leuke stukken uit om te repeteren. Zelf speel ik tenorsaxofoon.”

Quote In het dorp is het overal fijn wonen. Ik voel me hier erg thuis Ingrid Derks

Verder zit ze in de ouderraad van basisschool De Sprongh en oudercommissie van de kinderopvang. ,,Wat betreft de school en de kinderopvang: het is erg belangrijk dat die blijven bestaan voor de leefbaarheid van het dorp. Toen mijn oudste dochter naar de opvang ging, waren er meer dan genoeg plekken. Maar nu is er een wachtlijst. En in de groepen 1 en 2 zitten nu in totaal 28 kinderen. Dus dat is allebei een goed teken.”

Niet op de voorgrond

Vanuit haar voortuin werpt ze een tevreden blik op het dorp. ,,Ik vind het heel leuk om van alles te doen, die afwisseling in vrijwilligerswerk. Geeft me veel voldoening en ook veel energie. Ik vind het belangrijk om de gemeenschap van dienst te zijn, maar ik hou er niet van om op de voorgrond te treden. Tot aan de Bonte Avond ben ik druk bezig en op de avond zelf sta ik achter in de zaal.”

Trots op...

,,Ik ben geboren en getogen in Olland en ik wil hier niet meer weg. In mijn jeugd woonde ik midden in het dorp, nu achteraf, maar overal is het fijn wonen. Rustig en veilig. Ik voel me hier erg thuis. ’t Is een hechte gemeenschap, de mensen staan klaar voor elkaar. Vroeger woonden hier alleen mensen die hier van oudsher vandaan kwamen, maar inmiddels zijn er ook allerlei mensen van buitenaf komen wonen. Ze worden met open armen ontvangen en passen zich prima aan. Het enige wat nog wel van de grond moet komen, is de woningbouw voor starters.”