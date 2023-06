Het regent vandaag weer uitslagen, maar 'wat heb je aan diploma's als je als mens niet slaagt?’

Bestellen we ons drankje voortaan in het Engels op de Bossche terrassen?

DEN BOSCH - Ook in Den Bosch is er een nijpend tekort aan personeel in de horeca. Niet zozeer op de terrassen, maar vooral ook in de keuken. Dat merkt horecaboegbeeld Bernard Kuenen. ,,Buitenlandse werknemers wordt meer de trend.”