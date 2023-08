Hij fluit zelf nog net niet, maar verder heeft de kleurkanarie voor Wim geen geheimen

Man staande gehouden in Veghel vanwege rijden met ‘spookvoer­tuig’

VEGHEL - In de nacht van zaterdag op zondag werd een man uit Veghel staande gehouden door de politie. Hij reed in een zogeheten spookvoertuig, een voertuig dat niet geregistreerd staat. Hierop is het voertuig in beslag genomen.