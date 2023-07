Hoe sappig wil je het hebben: het druipt er vanaf bij glaskunst Emmy van de Grift

Van de lieflijke muziek bij de Indische waterle­lies tot de enge muziek in het Spookslot: Efteling-repertoire op orgel in de Martinus­kerk

SINT-OEDENRODE - Je waande je in de Efteling, zondag in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Niet dat er sprookjesfiguren, achtbanen of andere attracties waren, maar bekende klanken uit het pretpark werden uit het monumentale Smitsorgel getoverd.