‘Hoge Nood’ mogelijk niet in 2023 opgelost in Sint-Oedenrode; openbaar toilet laat op zich wachten

Boutique hotel opent op de Parade: ‘Gasten worden ’s avonds ontvangen door een hologramre­cep­tie’

DEN BOSCH - Een hologramreceptie. Dat is een van de bijzonderheden van het boutique hotel dat in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt geopend aan de Bossche Parade. ,,We staan in de startblokken om gasten een unieke ervaring te bieden.”