Iggy Pop Leidt Paaspop, in de naam van de vader, de zoon, en the idiot

Natuurlijk staat Iggy er in enkel een spijkerbroek en zwarte riem. Natuurlijk hangt het vel van zijn blote bast rimpeliger om zijn spieren dan het eerder gedaan heeft. Maar fysieke strubbelingen lijken uiteindelijk nauwelijks een vat te hebben op een natuurkracht als Iggy. Hij steunt af en toe op een stapel speakers als hij zijn vuist de licht in gooit, steekt zijn tong uit bij 'I'm Sick Of You', en struint over het podium met die naar buiten gebogen heup die hem dat karakteristieke loopje geeft.

Lust For Life

Met een gelukzalige blik kijkt hij daarbij in het publiek in, en het moet dan ook goed voelen voor een muzikant van nagenoeg pensioengerechtigde leeftijd, om uitzinnige fans die op volle kracht een nummer meeschreeuwen, zij aan zij te zien staan met kids die hun jonge oren beschermen met een koptelefoon op het hoofd. Een klassieker als 'Search And Destroy' wordt zo eensgezind meegezongen, over de grenzen van meerder generaties heen.

Dat Iggy Pop één van de laatste der Mohikanen is staat al als een paal boven water, maar wordt bevestigd wanneer hij een eerbetoon doet aan zijn schrijfmaat David Bowie, door diens 'The Jean Genie' in een lekker raggende versie te coveren. "Have a fucking goodnight!" roept hij wanneer hij zijn microfoon de lucht in smijt, met een weerklinkende klap Paaspop verrukt achterlatend. Het is Pasen, en punk herleeft in het kielzog van de oervader, die in Schijndel laat horen dat hij na al die jaren nog altijd onaantastbaar is. Paaspop 2018 is klaar, in de naam van de vader, de zoon en The Idiot.