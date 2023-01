Import-burgemeester krijgt spoedcursus inburgering Meeaanderdonk

Gluten­vrije Super stopt in Eindhoven

EINDHOVEN - De Glutenvrije Super in Eindhoven, de enige volledig glutenvrije winkel in Zuid-Nederland, sluit definitief de deuren na 8 jaar. Eigenaar Jolanda van Kruijsdijk en haar zoon Freek stoppen met de winkel aan de Edisonstraat in Woensel-West vanwege de fors gestegen energierekening waardoor de winkel niet meer rendabel is.

10:54