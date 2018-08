In Sint-Oedenrode hoor je nog eens wat tijdens de brunch

Brand die zes garages in Veghel in de as legde, is aangesto­ken

14 augustus VEGHEL - De brand die in de nacht van vrijdag op zaterdag zes garages en carports aan de Patrijsdonk in Veghel in as legde, is aangestoken. ,,We gaan uit van brandstichting'', stelt politiewoordvoerder Jordi Cebrian van Himbergen.