Intocht sinterklaas in Brabant: Hoe graag willen we dat?

Als het aan de VVD in Meierijstad ligt, krijgen de kinderen uit Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zeker een bezoekje. De politieke partij wil namelijk dat het gemeentebestuur zich inspant om de landelijke Sinterklaasintocht naar de gemeente te halen. Het CDA in Tilburg staat te springen op een feestje in 013 en de lokale CDA-fractie in Den Bosch wil de goedheiligman naar de Brabantse hoofdstad halen.

Maar hoe Brabantgezind is populaire man met witte baard? En zitten we eigenlijk zelf nog wel te wachten op een intocht, die door de Zwarte Pieten-discussie behoorlijk beladen is geworden?

Enquete poll De Sinterklaasintocht moet naar Brabant komen Eens

Oneens De Sinterklaasintocht moet naar Brabant komen Eens (88%)

Oneens (12%)

We moeten er nog even op wachten, maar in november arriveert de goedheiligman weer in ons land. Inclusief lading pieten en de klassieke pakjesboot Althans, dat hopen we… Voor het eerst in 66 jaar had geen enkele gemeente zichzelf gemeld om de nationale intocht van Sinterklaas te organiseren.

Voor- en tegenstanders

De landelijke intocht van Sinterklaas is ieder jaar in een andere plaats en wordt door de NTR live uitgezonden. De afgelopen jaren kreeg elke gemeente die de organisatie op zich nam echter te maken met demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet én met torenhoge beveiligingskosten. Omroep NTR probeert met een brief aan alle gemeenten te voorkomen dat de tv-traditie sneuvelt.

Volledig scherm © Peter van Huijkelom

VVD-raadslid Nick de Laat van de gemeente Meierijstad laat zich niet afschrikken door de Zwarte Pieten-discussie en alles wat daar bij komt kijken. Als het aan hem ligt, kunnen kinderen in het hele land dit najaar genieten van Sinterklaas in Meierijstad. Ook de CDA-fractie in Tilburg is enthousiast: ,,Dit soort tv-producties zet de stad fantastisch in de schijnwerpers. Kijk wat Koningsdag voor ons gedaan heeft. En wij vinden het belangrijk om Nederlandse tradities zoals Sinterklaas te blijven vieren", aldus raadslid Joost van Puijenbroek. Het CDA in Den Bosch is dezelfde mening toegedaan, en heeft een rijmpje naar het college van B en W gestuurd. De stad moet laten weten dat ,,wij in Den Bosch, met veel plezier en gein, de gastheer van de Sint en Pieten willen zijn!"

Naast Meierijstad, Den Bosch en Tilburg is Sint Nicolaas voor de landelijke intocht ook van harte welkom in de gemeenten Sluis, Harderwijk en Súdwest-Fryslân. En de komende tijd zullen vast nog meer gemeenten volgen.

Sinterklaas in Brabant?

Volgens de Brabantse politiek is de landelijke intocht een prachtige kans om gemeenten op de kaart te zetten. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat de oude man met zijn hulpjes naar het zuiden komt?

De eerste Sinterklaasintocht was op 22 november 1952 in Amsterdam, pas twintig jaar later deed de goedheiligman voor het eerst Brabant aan. Hij werd toen feestelijk onthaald door de kinderen in Willemstad.

Ook in Heusden (1985) en Ravenstein (1993) vonden Sinterklaasintochten plaats. In 2000 kwam Sinterklaas voor het laatst met zijn pakjesboot aan in Brabant en was de gemeente Woudrichem de gelukkige.

Volledig scherm Sinterklaasintochten in Nederland. © Wikipedia

Dure grap

De landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum afgelopen jaar bleek een dure grap. Er was 350.000 euro voor begroot. De uiteindelijke kosten bedroegen bijna zes ton. Onder meer ingrijpende veiligheidsmaatregelen gooiden de rekening omhoog.

De lokale CDA-fracties in Den Bosch en Tilburg en de VVD in Meierijstad hebben burgemeester en wethouders gevraagd zich - ondanks alles - toch sterk te maken om het evenement te mogen organiseren. In 2014 riep de partij het college ook al op om grote televisie-evenementen binnen te halen.

Toch is niet iedereen enthousiast. Helmond wil niet meer. ,,Op alle rompslomp die er nu bij komt, zitten we niet te wachten." Dat zegt Lex Coolen, vanaf het begin nauw betrokken bij de Helmondse intocht en het Kasteel van Sinterklaas. Hij doelt op de protestacties tijdens de landelijke tv-uitzending door tegenstanders van Zwarte Piet. ,,Waarom zou je iets naar je stad toehalen, dat minder prettig is. Wij doen het voor ons plezier", stelt Coolen.

Kosten vs. baten

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft zich geroerd in het 'debat'. Zij verwacht dat er uiteindelijk wel een oplossing komt. De vraag blijft : wegen de kosten op tegen de baten? Wordt vervolgd.