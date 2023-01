Jaspers kent geen problemen in West-Brabants onderonsje en staat in halve finale

In de kwartfinale rekende Dick Jaspers uit Sint Willebrord eenvoudig af met Dongenaar Jack Wijnen: 4-0. Laatstgenoemde liet een kans liggen om de tweede set te pakken en was daarna gezien. Jean-Paul De Bruijn had het een stuk zwaarder tegen Glen Hofman: 4-2. ‘Good old’ Raimond Burgman rekende zonder veel problemen (4-1) af met Amsterdammer Frans van Schaik, die in de groepsfase nog van Dick Jaspers had gewonnen. Van Schaik won tegen Burgman de eerste set, maar maakte in de volgende vier sets in totaal nog maar elf caramboles.