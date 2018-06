Jonge beschonken bestuurders betrapt in Sint-Oedenrode, rijbewijs ingevorderd

Zeer grote brand in centrum van Uden, mogelijk ontstaan op dakterras

10:48 UDEN - In het centrum van Uden is zaterdagochtend een zeer grote brand ontstaan. Het dak van een gebouw stond in vuur en vlam, en was rond 9.30 uur onder controle. Het vuur is nog niet gedoofd. Een gedeelte van het centrum blijft voorlopig afgesloten.