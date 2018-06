Jongen (18) misdraagt zich in lijnbus Sint-Oedenrode en wordt bekeurd

Bij deze paal word je niet geflitst, maar spek je toch de kas

12 juni EERDE - Zo wordt dertig kilometer per uur rijden nog leuk! Met ingang van dinsdag vullen automobilisten met hun goede rijgedrag de spaarpot van Eerde. Daarmee is deze kern van Meierijstad de tweede locatie van een proefproject van de Provincie Brabant dat goed weggedrag met klinkende munt beloont. Eerder stond de meter in Helmond.