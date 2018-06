Jumbo roept kipspiesjes terug na aantreffen listeriabacterie

Gemeente Meierij­stad: landbouw­grond bij Hurkske Erp benutten voor natuur en recreatie

28 juni ERP - Het gemeentebestuur van Meierijstad koopt tien hectare landbouwgrond aan de Meerbosweg bij natuurgebied 't Hurkske in Erp. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad. De bedoeling is deze grond te gebruiken voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.