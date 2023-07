Kapelaan Harold van Overbeek wil in Odaparochie voortbouwen op wat er is

Uitgezworven Evert had in Nederland geen rust, in Schotland waar het leven simpel en eenvoudig is, vond hij kalmte

FORRES – Het leven van Evert Vanthoor (47) was tot voor enkele jaren geleden niet altijd even gemakkelijk. Een zoektocht naar zijn eigen identiteit leidde de voormalig inwoner van Mariaheide naar de Findhorn Foundation in Schotland. ,,Ik ben nu meer in vrede met mezelf en ben gelukkig.”