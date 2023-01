Kerkhof Veghel opent de poort weer met bouwhekken tussen graven

Halfvasten­fees­ten Zeeland in de startblok­ken, Mart -’Bacardi’ Hoogkamer komt

ZEELAND - Carnaval kriebelt op veel plaatsen maar in Zeeland kijken ze al een paar weken verder naar de traditionele Halfvastenfeesten. Die worden dit jaar gehouden op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart in de feesttent op het terrein aan de Reekseweg-Middenpeelweg. Mart Hoogkamer, bekend van zijn zomerhit ‘Zwemmen in Bacardi Lemon’ - is in elk geval van de partij.

17 januari