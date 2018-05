Kind zwaargewond na aanval van hond eigen oma in Schijndel

Bij de dorpspomp Alles door elkaar op de markt, da's prettig

13:49 De plastic bak met perkplantjes staat stevig tussen zijn voeten op de scootmobiel geklemd. Handig laveert hij zijn vervoersmiddel tussen de kramen door. Iedere week is Rinke de Vries (86) wel even op de warenmarkt op het Meijerijplein in Veghel te vinden. ,,Ik ga voor een praatje altijd even langs bij mijn collega, de plantenman." Dat de gemeente Meierijstad de warenmarkt definitief op het Meijerijplein houdt, kan op de instemming van de marktbezoekers rekenen.