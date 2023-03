Kinetische sculpturen en bewegende installaties in nieuwe expositie Noordkade

In deze expositie met als titel Van leven doordrongen toont Nijboer een overzicht van zijn oeuvre, waar hij sinds zijn afstuderen aan de kunstacademie in Arnhem (2014) aan werkt. Zelf zegt Nijboer over zijn werk: ,,Ik ben vooral een beeldhouwer, werkend vanuit het materiaal om tot vorm te komen. Het vormen en bewerken van materialen fascineert mij enorm. Elk materiaal breekt of buigt onder andere omstandigheden en zet uit of krimpt met veranderingen van het weer. Ons lichaam is niet anders, en kan ook gezien worden als een materiaal van waaruit wij de wereld om ons heen waarnemen. In de afgelopen jaren is het lichaam steeds zichtbaarder geworden in mijn werk en is de materialiteit van de huid toegevoegd aan het palet waarmee ik werk.”