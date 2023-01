Koks en eters gezocht voor Heel Veghel Kookt

met video Vuurwerk­scha­de lijkt mee te vallen, wel flinke strop voor Eindhoven­se Catharina­kerk en scooterbe­drijf

EINDHOVEN/HELMOND – De schades door vuurwerkvandalisme in Zuidoost-Brabant lijken vooralsnog mee te vallen. Wel ging op het plein voor de Catharinakerk in Eindhoven de pas gerestaureerde ‘archeofaag’ aan diggelen en ging een zestal groene deelscooters in vlammen op.

11:23