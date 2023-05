Komst van veertig zorgwoningen in Gestel stapje dichterbij

PSV danst tot diep in de nacht en viert feest met ‘Engelbe­waar­der’

PSV heeft de bekerwinst van zondagavond tot in de kleine uurtjes gevierd en nam in de nacht van zondag op maandag eerst uitgebreid de tijd voor de eigen supporters. Daarna was er in ‘De Verlenging’ een besloten bijeenkomst, waar onder meer zanger Marco Schuitmaker optrad. Met zijn huidige hit ‘Engelbewaarder’ maakte hij sowieso Joey Veerman gelukkig, die al weken blij wordt van de huidige nummer acht in de Nederlandse top 40.