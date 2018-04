Koster Brock uit Sint-Oedenrode: 'Het leukste project ooit'

Neil Diamond treedt niet meer op, maar gelukkig hebben we Ben Spierings nog

12:28 ERP - Op de dag dat Neil Diamond bekend maakte dat hij niet meer op zou treden vanwege de ziekte Parkinson, brak hij ook per direct zijn wereldtournee af. Hetzelfde moment begon bij Jos Strijbosch in Gemert de telefoon te rinkelen en liep zijn mailbox vol. Strijbosch is namelijk manager van Neil Diamond tributeband Ben Spierings & The Beautiful Noise Band. Zaterdag hoopt hij weer op een volle zaal als de imitator van Neil Diamond in Ter Aa in Erp speelt.