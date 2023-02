Kuussegat omarmt haar ‘Growt Erekuus’ Ina Adema

VEGHEL - Hoog bezoek zondag in het Veghelse Kuussegat. Commissaris van de Koning Ina Adema woonde samen met vertegenwoordigers van de Brabantse Carnavals Federatie (BCF) het programma van de jubilerende carnavalsvereniging bij. Het gezelschap was vooral bijzonder onder de indruk van de carnavalsmis.

Als voormalig burgemeester heeft Adema altijd een bijzondere band met Veghel gehouden. Ze komt er graag terug. De carnavalsvereniging heeft daarbij een streepje voor. En dat gevoel is wederzijds. Niet voor niets werd ze vlak voor haar afscheid als burgemeester onderscheiden met de titel ‘Growt Erekuus’. Een unicum binnen de vereniging.

Sinds haar aantreden als Commissaris van de Koning in Noord-Brabant had Adema nog niet de gelegenheid gehad om, net als haar voorganger én oud-Veghelaar Wim van de Donk, op carnavalszondag een officieel bezoek aan een Brabantse plaats te brengen. Nu alles weer ‘normaal’ is besloot ze dan ook om eerst naar Kuussegat af te reizen.

Onder de indruk

Adema werd zondag begeleid door voorzitter Ad Koopman en penningmeester Rob Buijs van de Brabantse Carnavals Federatie (BCF). Koopman toonde zich na afloop van de carnavalsmis in de statige Lambertskerk danig onder de indruk. ,,Ik dacht we wonen een gewone dienst bij met wat carnavaleske accenten. Maar wat de Kuussegatters voorschotelden was wel van een andere orde. Wat een inhoudelijk prachtige dienst en wat een talent is er in Veghel.”

Weerzien van oude bekenden

De voormalige burgemeester van Veghel is wel bekend met de kwaliteit van de Veghelse carnavalsviering en genoot ook ditmaal met volle teugen. Tijdens de brunch na afloop op de Markt kwam ze handen en tijd tekort om iedereen te spreken. Voor Adema is het in Veghel altijd een weerzien van oude bekenden.

Vanaf de tribune voor de winkel van Leo Rijkers, voorzitter van de Oud Prinsen & Adjudanten (OPA’s) had ze een prima zicht op de optocht die voorbijtrok. Ondertussen kon ze naar hartenlust bijpraten met de vele oud Prinsen die als jurylid in de buurt stonden.