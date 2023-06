Leerlingen Zwijsen College treffen het: Ideaal weertje voor een cabrio

VEGHEL - In de auto van opa, pa of gehuurd. Prachtig gekleed zijn eindexamenleerlingen van het Veghelse Zwijsen College dinsdagavond in de meest bijzondere voertuigen op weg naar hun gala. Waaronder veel cabrio’s. Ideaal met dit zonnige weer.