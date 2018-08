Legertje heemfanatici trekt door centrum Rooi bij Brabantse Heemdagen

Rogge oogsten met zicht en pikhaak

12:02 KELDONK - Het lijkt even alsof je in een schilderij van Vincent van Gogh wandelt. De blauwe lucht, brandende zon, het lichtgele koren en mannen die gebogen het graan met de hand maaien en binden. Het is een mooi tafereel daar aan de Kampweg in Keldonk.