Leo Overmars neemt afscheid van woonbedrijf Woonmeij in Sint-Oedenrode

De vuilniswa­gen op voor Pleinpop in Schijndel

9:33 SCHIJNDEL - Een vriendengroep uit Schijndel die een festival wilde organiseren. Zo is Pleinpop in 2008 ontstaan en zo is het eigenlijk nog steeds. Komend weekeinde is de tiende editie van het 'knusse en gezellige festival'.