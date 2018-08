Lerarentekort speelt op in Meierij

Wie in Keldonk wil wonen, mag het nu zeggen

6:52 KELDONK - Een seniorenappartement, sociale huurwoning of liever een vrije kavel. Wie van plan is de komende jaren in Keldonk te gaan wonen of binnen Keldonk te verhuizen, kan dat woensdag 22 augustus melden tijdens een avond van de dorpsraad en de gemeente Meierijstad. Ze willen in kaart brengen wat de woningbehoefte is voor de komende jaren.