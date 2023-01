Levi (12) geeft eerste kanaaldichtbundel aan burgemeester

VEGHEL - Het boek is klaar, inclusief de door kinderhanden geschuurde houten kaft. Burgemeester Kees van Rooij mocht woensdagmiddag in Veghel het eerste exemplaar ontvangen van de dichtbundel over de jubilerende Zuid-Willemsvaart.

De bijzondere uitgave heeft als titel Het is nu. De vaart vertelt, 200 jaar geleden later. Een flink deel van de poëzie is door kinderen geschreven. Eén van hen, Levi Versteegh (12), was woensdag in het gemeentehuis om het boekwerk aan de burgemeester te overhandigen. Daar was een reden voor. Levi bedacht de dichtregels die op de houten achterkant staan: Daar word je stil van, geen woorden voor, kanaal, mooie straat, wat komt er allemaal door?

De dichtbundel over het kanaal is een aandenken aan de recente viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Maar het is voor de gemeente Meierijstad ook een mooi promotiegeschenk, zeker bij bezoekjes aan andere gemeenten die een band met het kanaal hebben. Dit zei stadsdichter Rick Terwindt bij de overhandiging. Terwindt was een spilfiguur bij de totstandkoming van het boek.

Als een olievlek

Burgemeester Van Rooij sprak zijn bewondering uit voor 'de bevlogenheid’ waarmee aan de dichtbundel gewerkt is. Hij hoopt dat het boek ervoor gaat zorgen dat het verhaal over het kanaal ook na het jubileumjaar blijft leven: ,,Laat het als een olievlek steeds groter worden. Deze bundel helpt daarbij.’’

Er zijn 200 exemplaren gemaakt van Het is nu. De vaart vertelt, 200 jaar geleden later. Op de website taalbeleving.nl staat of en hoe belangstellenden er nog eentje kunnen bestellen.