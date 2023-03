Volledig scherm Toekomstplaatje voor het terrein van De Dorpsherberg aan de Pastoor Smitsstraat in Olland. Er komen vijf woningen. © Van Hooft Architecten

Uitgangspunt van Meierijstad is om het pand aan de Pastoor Smitsstraat te behouden. ‘Of dit mogelijk is, wordt duidelijk tijdens het (omgevings)vergunningtraject', aldus de gemeente. ‘Dit traject start als het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden.’ De bebouwing op het achterterrein (zaal en garage/overkapping) wordt sowieso gesloopt.

Volgens projectontwikkelaar Jos Markus, mede-eigenaar van De Dorpsherberg, is nu al duidelijk dat ook De Dorpsherberg zelf vrijwel volledig plat moet. ,,Het gebouw, ruim 150 jaar oud, is rijp voor de sloop. Wel willen we het vertrouwde straatbeeld - tegenover het Dorpsplein - graag behouden. De voorgevel wordt daarom gespaard en opgeknapt.”

Achter die gevel komen drie woningen, twee in het middeldure segment en één in het sociale segment. ,,Aanvankelijk wilden we deze drie te koop aanbieden, maar na marktonderzoek kiezen we toch voor verhuur", zegt Markus. ,,Het blijkt dat veel mensen wel tijdelijk in Olland willen wonen, bijvoorbeeld nadat ze hun boerderij hebben verkocht. Maar hun oude dag slijten senioren toch liever in een omgeving met meer voorzieningen, zoals Sint-Oedenrode.”

Achter op het terrein komt ruimte voor ‘zelf bouwen’. Eén tweekapper in het dure segment, twee woningen met elk een eigen oprit. Markus: ,,Deze worden compleet met bouwtekeningen en vergunningen aangeboden. De kopers nemen de uitvoering in eigen hand.” Op het terrein zijn nog eens vijf extra parkeerplaatsen ingetekend.

Het bestemmingsplan wordt, in het meest gunstige scenario, eind dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld, volgens Meierijstad. Daarna bestaat de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Markus verwacht geen bezwaren: ,,Olland snakt naar woningen, het dorp dreigt leeg te lopen. De leefbaarheid staat op het spel.”

De 63-jarige Jos Markus is een geboren Ollander, woonachtig in Schijndel, nabij de Ollandse grens. Met zijn bedrijf Markus Vastgoed is hij al vijftien jaar actief. Daarvóór had hij een metsel- en bouwbedrijf. Het project in Olland doet hij samen met zijn 61-jarige broer Leo Markus uit Olland, eveneens een oude rot in de bouwwereld met een eigen Vastgoedbedrijf. In 2018 kochten zij samen De Dorpsherberg.

Jos: ,,Net als veel Ollandse mensen voelen wij ook de pijn van het einde van De Dorpsherberg; liefst hadden wij de horeca behouden. Maar nadat enkele huurders de zaak zonder veel succes hebben gerund, konden we geen geschikte kandidaat meer vinden. Daarbij heeft de coronacrisis natuurlijk niet geholpen.” De laatste ondernemer sloot de deuren in het voorjaar van 2021.

De gebroeders Markus denken vrij snel aan de slag te kunnen als de vergunningen eenmaal binnen zijn. Zij verwachten dat de bouw ongeveer één tot anderhalf jaar gaat duren.