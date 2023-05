Maaibeurt Joodse begraafplaats Schijndel is ‘een zegen op je hoofd’

Goede Doelen Week Veghel levert 81.000 euro op

VEGHEL - De Goede Doelen Week Veghel heeft in totaal 81.000 euro opgeleverd voor achttien fondsen. De zevende editie van de gezamenlijke collecte was eind maart via retourenveloppen en de website. De organisatie ziet een toename in het online doneren.