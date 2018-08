Man (41) steelt snoepgoed in supermarkt Schijndel

Bij WK paalklim­men in Wijbosch staat de W niet voor wereld

30 augustus WIJBOSCH - Deelnemers van over de grens zul je met een vergrootglas moeten zoeken, toch staat zaterdag 8 september opnieuw het 'WK' paalklimmen op de rol in Wijbosch. In dit geval staat de letters 'WK' voor Wijbossche kampioenschappen.