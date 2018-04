Man doodgeschoten in woonwijk met spelende kinderen in Schijndel

VIDEOSCHIJNDEL - Bij een schietpartij aan de Aagje Dekenstraat in Schijndel is woensdagavond rond 19.15 uur een man omgekomen. Hij werd onder meer door zijn hoofd geschoten, naast een auto.

De traumahelikopter kwam ter plaatse maar reanimatie mocht niet meer baten. De man heeft nog even geleefd, maar stierf ter plekke.

Op het moment van de schietpartij in de woonwijk waren er volgens getuigen ook kinderen op straat aan het spelen. Zij hoorden drie schoten. Eén daarvan raakte het slachtoffer in het hoofd.

Buurtonderzoek

De dader of daders zijn ervandoor gegaan. De politie roept getuigen op zich te melden. Volgens buurtbewoners is er een zwarte auto gezien, dit is nog niet bevestigd door de politie. Er is een buurtonderzoek gestart en er wordt sporenonderzoek gedaan. De forensische recherche is ter plaatse. Het sporenonderzoek gaat waarschijnlijk uren duren.

Er staan inmiddels schermen rondom het slachtoffer en omstanders worden flink op afstand gehouden. Een buurtbewoner zou in ieder geval drie schoten gehoord hebben, dat wordt door de politie nog niet bevestigd.

Een buurtbewoner spreekt uitlatingen van andere buurtbewoners over drugsdealen in de straat tegen. De Aagje Dekenstraat ligt in de wijk De Beemd-Noord, in de Schijndelse volksmond ook wel de witte wijk genoemd vanwege de witte vrijstaande woningen en tweekappers. De wijk ligt in de directe nabijheid van de Structuurweg.

Op het moment van de schietpartij in de woonwijk waren er volgens getuigen ook kinderen op straat aan het spelen. ,,Dat is niet zo gek,'' zegt een buurtbewoonster. ,,Er zit daar een school, een kinderopvang, het is vakantie, dus het verbaast me niks dat er kinderen op straat waren.'' Een andere buurtbewoner weet te vertellen dat het slachtoffer 'niet iemand uit de straat is'.

Volledig scherm Forensische recherche doet onderzoek naar schietpartij in Schijndel © Bart Meesters

Volledig scherm Man doodgeschoten in Schijndel © Bart Meesters

Volledig scherm Man doodgeschoten in Schijndel © Bart Meesters