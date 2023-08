Man staande gehouden in Veghel vanwege rijden met ‘spookvoertuig’

Opgeknapte sportspul­len voor Zuid-Afri­ka moedwillig vernield: ‘Dit kun je weggooien’

HELMOND - Een zware slag voor de Stichting Sports For Children: een groot aantal door haar opgeknapte gym- en sporttoestellen is vernield. De spullen stonden opgeslagen in de voormalige City Sporthal in Helmond, in afwachting op verzending naar Zuid-Afrika.