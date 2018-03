De politie telde 7000 foto's en 7300 video's die konden worden aangemerkt als kinderporno. De in 2016 aangehouden man is inmiddels in behandeling, hij zei te beseffen dat hij een probleem heeft dat verholpen moet worden. Officier van justitie Patrick van Hees eiste een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van acht maanden tegen de man.

Reddingsboei

Van Hees betoogde dat de man eigenlijk in aanmerking zou komen voor een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Maar omdat dat zou betekenen dat hij zijn baan zou kwijtraken, wilde hij zover niet gaan. Advocaat Bas Kurvers toonde zich daar gelukkig mee. ,,Zijn baan is zijn enige reddingsboei, het is belangrijk dat-ie die niet verliest." De rechtbank doet over twee weken uitspraak.