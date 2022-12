Mannen en nog eens mannen in Schijndelse expositie

,,Ze schilderen dus allebei vaker vrouwen. Bovendien zie je vaker vrouwelijke modellen dan mannelijke. Dus worden er veel meer vrouwen vereeuwigd in de kunst.” Samen met Jo Santegoeds selecteerde Van den Thillart de werken en bouwde de tentoonstelling op. En van hen allebei hangen er ook werken.

Stereotypes

Mannen staan centraal in de medische wetenschap en ook in veiligheidstests voor auto’s, maar dat geldt dus niet voor mannen in de kunst? ,,Klopt”, bevestigt Van den Thillart. ,,In 2016 zag ik in Vlaardingen een expositie over mannen en sindsdien niets meer. Intussen zijn er wel veel exposities over vrouwen geweest.”

De Man, expositie van KEG in 't Spectrum.

Kwetsbaar

En hoe zit het met de male gaze, ofwel kunst gemaakt vanuit de mannelijke blik? Met stereotypen als de verleidelijke vrouw en de dominante man. Zijn die stereotypen ook te bespeuren tijdens deze expositie over mannen? Santegoeds schudt zijn hoofd. ,,Nee, die zijn hier niet aanwezig.” Van den Thillart vult aan: ,,Hier wordt juist bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van mannen getoond.”

Blote mannen.

Zonnebrandcrème

Ze wijst naar de foto’s die ze zelf maakte, waarop in elkaar gedoken mannen zitten. ,,Naakt in een huiselijke setting. Dat werkt vervreemdend.” Ze loopt naar de video-installaties van de kunstenaar Bibi Joan met de naam ‘Hug me’, waarbij de ene man de andere insmeert met zonnebrandcrème. ,,En hier gaat het om het aanraken van het mannelijk lichaam op een niet-seksuele manier.” Dat geldt ook voor het realistische schilderij van rugbyende mannen, dat op de gang hangt. ,,Bij voetbal zie je trouwens dat ze elkaar tegenwoordig niet meer zo dikwijls aanraken als een tijd geleden.”

Selectie

De man wordt dus veel minder vaak afgebeeld dan de vrouw. Was het een grote klus om desondanks voldoende werken te bemachtigen voor de expositie? ,,We hebben een oproep geplaatst in de BK, het tijdschrift voor beeldende kunst”, vertelt Santegoeds.

Annemarie van den Thillard en Jo Santegoeds bij de expositie 'De Man.'

,,Dat is een landelijk blad. We kregen veel reacties en daar hebben we uiteindelijk vier kunstenaars uit geselecteerd, want niet alle werken waren geschikt voor deze expositie. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk aspecten van mannen aan bod te laten komen. Het zijn verschillende werelden die hier bij elkaar komen.”

Oorlog

De variatie in de expositie is inderdaad opvallend groot. Van wachtende soldaten tot Christus aan het kruis en van twee zoenende jongens in een verstild moment tot mannen tussen kapotgebombardeerde huizen. ,,Tja, het zijn toch de mannen die oorlog voeren”, merkt Van den Thillart op. Uiteindelijk doen dertien kunstenaars mee aan de expositie. ,,Er zijn niet veel mensen die met dit thema bezig zijn. Momenteel zijn veel kunstenaars bezig met maatschappelijke onderwerpen zoals de klimaatverandering.”

De KEG-expo `Man’ duurt nog tot en met 3 februari, Cultureel Centrum ’t Spectrum, Steeg 9, Schijndel. Openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur.