Matroos valt in het kanaal bij sluis in Schijndel

SCHIJNDEL - Hulpdiensten rukten woensdagmiddag rond 14.20 uur uit vanwege een incident vlak bij de sluis in Schijndel. Volgens de Veiligheidsregio was daar een vrouwelijke matroos vanaf een schip in de Zuid-Willemsvaart gevallen.