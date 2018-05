Meierijstad geeft bouwplan Bunderse Hoek Veghel nog niet op, ondanks reprimandes van de Raad van State

Het college van B en W wil medio dit jaar bepalen of het bouwplan toch nog haalbaar is, staat in een brief aan de gemeenteraad. Dan wordt bepaald of er een derde poging wordt ondernomen om het gestrande plan vlot te trekken.

De Raad van State vernietigde begin augustus de bouwvergunning voor de Bunderse Hoek voor de tweede keer, eerder gebeurde dat in 2015. De Raad van State vindt dat de gemeente had moeten onderzoeken of de woningen op een locatie bínnen het stedelijke gebied gebouwd kunnen worden. Ook had de oude gemeente Veghel de gevolgen van de verkeerstoename onvoldoende onderzocht.

Fouten