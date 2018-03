Meierijstad haalt alles uit de kast bij referendum

Wat doen toch al die verkiezingsborden in Meierijstad? In deze fusiegemeente zijn toch immers geen gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart? Toch plaatste de gemeente twintig grote borden in de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. ,,Groeperingen die propaganda willen maken voor het referendum over de sleepwet, mogen gebruik maken van de verkiezingsborden", luidt de verklaring van een woordvoerster van de gemeente. Het referendum gaat over de geplande komst van de sleepwet, die inlichtingen- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geeft.

Niet verplicht

Gemeenten zijn niet verplicht om de verkiezingsborden te plaatsen. ,,We hebben besloten om bij het referendum alle faciliteiten die bij verkiezingen gelden, te handhaven", verklaart de woordvoerster. In de begroting van dit jaar zijn geen kosten opgenomen voor het referendum. Wel rekent Meierijstad nog op een extra vergoeding van het rijk. In Nederland zijn in 55 gemeenten geen raadsverkiezingen op 21 maart. Voor Meierijstad geldt dat deze gemeente in november 2016 herindelingsverkiezingen had. De komende verkiezingen zouden daar te snel op volgen. De volgende zijn daarom pas in maart 2022.