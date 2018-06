Meierijstad haalt ideeën op over duurzaamheid

Onder meer deze vragen stelt de gemeente Meierijstad aan haar inwoners, bedrijven en organisaties. Dat gebeurt in de vorm van interviews en tijdens een openbare bijeenkomst. Deze heeft plaats op maandag 25 juni, tussen 19.30 en 21.00 uur in het gemeentehuis in Veghel. Het is de bedoeling dat bezoekers van deze avond meedenken over de nog op te stellen duurzaamheidsvisie van de gemeente. Het college van B en W streeft er naar om de duurzaamheidsvisie in november van dit jaar voor te leggen aan de gemeenteraad.