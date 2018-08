Meierijstad relativeert conclusie over vervuilde bodem uit rapport rekenkamercommissie

Rechter geeft toekomsti­ge buren gelijk: paarden­stal Veghels Buiten is illegaal

31 juli VEGHEL - Drie toekomstige omwonenden van een tientallen jaren bestaande paardenstal met paardenbak in het Veghelse bestemmingsplan Veghels Buiten hebben bij de rechter gelijk gekregen: de stal, die door de gemeente Veghel en tegenwoordig Meierijstad jarenlang is gedoogd, is illegaal.