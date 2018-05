Meierijstad wil aanpak laaggeletterdheid

Festival­her­rie? 'Het is twee dagen per jaar, laat ze lekker genieten'

10:42 Op zijn knieën zit hij in de voortuin, wroetend tussen de witte kiezels om het onkruid weg te halen. Een mooi klusje voor de zaterdag. Terwijl het verkeer voorbij raast merkt de Keldonkenaar op - 'ik wil niet met mijn naam in de krant' - dat het niet drukker is dan normaal. Over enkele uren barst op festivalterrein De Roost, even verderop, echter Harmony of Hardcore los.