Molenstichting Meierijstad wil uit impasse komen

Brandweer was nog uren bezig met nablussen boerderij­brand Olland, schade aan woningen enorm

22 juli OLLAND - De brandweer is zaterdagavond en -nacht nog lang bezig geweest met blussen en nablussen van de grote brand in een boerderij in Olland. Om 01.45 uur kon de laatste brandweerwagen pas vertrekken. De brand brak zaterdagavond rond 19.00 uur uit.