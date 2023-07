Naar Canada? Dan hadden Piet (89) en Nelly (89) hun briljanten huwelijk nooit gevierd

Schoonva­der van Schijnde­laar die verongeluk­te met shovel: ‘We hebben heel wat liters gehuild’

SCHIJNDEL - Bij het melkveebedrijf aan de Lieseind in Schijndel herinnert deze dinsdagochtend niets aan het dodelijke ongeluk dat daar maandagmiddag plaatsvond. Maar in de woning is veel verdriet bij de nabestaanden en de zwangere vriendin van Stijn Voets (32).