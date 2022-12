Natascha Hoefhamer uit Schijndel: ‘Rolstoeltennis was de beste revalidatie ooit’

Ze toont de ‘zilveren’ schaal die de ‘runner-up’ wint. ,,Deze staat in de prijzenkast op mijn slaapkamer. Dan zie ik steeds dat het echt waar is. Ik heb het NK beleefd als een droom. Onwerkelijk dat we nu het op een na beste rolstoel-tennisduo van ons land zijn. Er is jaren hard voor gewerkt. Rolstoeltennis, de beste revalidatie ooit, zeg ik wel eens.”

De finale in Amstelveen werd wel met twee keer 6-0 verloren. Geen schande want winnaars Diede de Groot en Aniek van Koot staan individueel eerste en derde van de wereld. De Groot werd pas nog verkozen tot ‘Paralympisch Atleet van het jaar’.

‘Wondertje’

,,Die tweede plek is een wondertje... In de kwartfinale bij de singles werd ik vanwege rugproblemen uitgeschakeld”, aldus Hoefhamer. ,,Een sportmasseur heeft die rug toen onderhanden genomen. Zo kon ik toch de nationale finale dubbel tennissen. Die dag vergeet ik niet meer.”

De Schijndelse won dit jaar ook de Brabantse titel. ,,Ervaring, goed trainen en doorzettingsvermogen”, somt Hoefhamer op. ,,Ik ga door het vuur voor de winst, maar er zijn ook dagen dat ik vanwege rugpijn nauwelijks m’n bed uit kan komen.”

Volledig scherm Enkele prijzen die Natascha Hoefhamer heeft behaald. © Pix4Profs / Joris Knapen

Toen Hoefhamer 16 jaar was, zwikte ze tijdens een hockeywedstrijd haar rechterenkel om. Uitgebreid onderzoek wees uit dat ze CRPS (Complex Regionaal Pijnsyndroom red.), een aandoening van het zenuwstelsel had. Door een auto-ongeluk kreeg ze er later nog een hernia bij en door een ander auto-ongeval buiten haar schuld enkele jaren later nog meer pijn in de rug. De hernia en een slijmbeurs werden verwijderd. ,,Er zit na die operaties nog veel littekenweefsel in mijn onderrug”, weet Hoefhamer. ,,De meeste mensen genezen van CRPS. Ik helaas niet”, aldus Hoefhamer die uiteindelijk grotendeels in een rolstoel terechtkwam.

Quote Misschien dat die toptennis­sers een beetje van hun start- of prijzen­geld aan ‘de collega-rol­lers’ kunnen geven? We moeten er net zo hard voor werken Natascha Hoefhamer (40)

Ze staat zevende bij de singles en achtste bij de dubbels op de nationale ranglijst van de KNLTB. Om te stijgen moet de rolstoeltennisster weer met internationale wedstrijden mee gaan doen.

Dure sport

,,Reizen, hotels, trainers, de baanhuur en toernooi-inschrijvingen”, somt Hoefhamer een aantal kostenposten op. ,,Wat denk je van de materiaalkosten voor het onderhoud van de rolstoel? Rolstoeltennis in het buitenland kost veel geld”, zegt de Schijndelse. ,,Het prijzengeld is bij ons ook gestegen, maar niet te vergelijken met de bedragen die een Nadal of Osaka binnenharken. De bonden hebben de mond vol van integreren. Dat lukt niet altijd. Misschien dat die toptennissers een beetje van hun start- of prijzengeld aan ‘de collega-rollers’ kunnen geven? We moeten er net zo hard voor werken.”

Hoefhamer is afgekeurd, leeft van een uitkering. Moet elk dubbeltje in een steeds duurder wordende maatschappij omdraaien. ,,Tennis is een dure sport. Rondkomen is telkens een gevecht hoor. Ik heb wel eens meegemaakt dat ik bij een toernooi de finale moest winnen om genoeg benzine in de tank te hebben om thuis te komen. De druk stond er flink op, maar ik heb toen een achterstand kunnen ombuigen naar een overwinning.”

De Schijndelse traint onder meer in Houten bij Aad Zwaan. ,,Hij heeft gezegd dat onze zilveren schaal voor het NK volgend jaar misschien een gouden schaal kan worden. Als je er maar keihard voor blijft werken. De zilveren schaal van het NK draag ik op aan mijn overleden vader. Hij stierf in 2020. Dat voelt tot op de dag van vandaag als een groot gemis.”

Volledig scherm Rolstoeltennisster Natascha Hoefhamer uit Schjndel © Pix4Profs / Joris Knapen