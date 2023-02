Nie te Houwe brengt op nieuwe cd de ode; ‘Mooi Dungens dorp’

Van een fietstocht door deze wijk krijg ik altijd een ongemakke­lijk gevoel in mijn buik

Heer ontferm u over vele Nederlandse gemeenten! Mijn bloedeigen Borne bijvoorbeeld. Dat loopt momenteel te zeulen met een stel flexwoningen onder de arm. Naarstig op zoek naar een geschikte locatie met de hete adem van zogenaamde spoedzoekers in de nek. ‘Mogen we onze bouwpakketjes hier in elkaar knutselen?’ Tot nu toe ving de gemeente bot bij het Ridderspoor. De buurt bleek argwanend te staan tegenover flexwoningen naast de deur. Ik snap dat enigszins.