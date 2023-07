Nieuw speeltje voor in de kerktoren in Schijndel: ‘Ook Fransje Bauer kan straks gewoon’

Waarom zijn er juist branden bij scholen? ‘Vaak jongeren die de impact van vuur niet overzien’

OSS/UDEN/VEGHEL - Help, de vlammen slaan weer uit een school, nu bij de oude Sint-Janmavo in Oss. De reeks schoolbranden in deze regio lijkt eindeloos als je teruggaat in de tijd. De mavo in Veghel maakte zelfs twee flinke branden mee binnen zestien jaar.