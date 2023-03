Nieuwe raadzaal Meierijstad ‘aanmerkelijk minder dan 8,8 miljoen’ en ‘sober en doelmatig’

Recensie ‘Passie voor Pasen’ in Maashorst is muzikaal spektakel

UDEN - Er zijn de laatste tijd veel versies van ‘The Passion’ over de laatste uren van het leven van Jezus. Dit weekend al biedt Markant Theater Maashorst in Uden onderdak aan een geweldige cast én zangers uit de nieuwe gemeente Maashorst in ‘Passie voor Pasen.’