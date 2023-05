Nog steeds veel stalbranden: gemiddeld sterven per brand 3675 dieren

met video 9000 varkens dood bij enorme stalbrand in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Bij een grote brand op het terrein van een agrarisch bedrijf in Sint-Oedenrode zijn woensdagmiddag 9000 varkens om het leven gekomen. De vlammen legden in korte tijd de enorme stal aan de Spierkesweg in de as, in het buitengebied ten oosten van het dorp. De oorzaak van de brand is nog onbekend.