Noordkade in Veghel kan bushalte voorlopig wel vergeten, maar gemeente geeft nog niet op

Bestse speeltuin voor 2,5 ton aangepast vanwege geluids­over­last

BEST - Speeltoestellen zijn verplaatst, er is een nieuwe ‘groene zone’ en er staat voortaan een geluidsscherm. Een populaire speeltuin in de Beste wijk Dijkstraten is flink aangepast, vanwege overlast voor bewoners die er praktisch middenin wonen.

3 januari